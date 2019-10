Wirtschaft als Sponsor : Gerüstbauer unterstützt Kunstaktion

In der „Kartoffelhalle“ zeigte der Kunststudent Tassilo Lantermann seine Werke. Hünnebeck stellte das Gerüst. Foto: RP/Hünnebeck

Ratingen Hünnebeck aus Ratingen-Lintorf stellte das Gerüst für eine Installation von Tassilo Lantermann.

(RP) Am Wochenende wurde die Düsseldorfer Eventlocation „Kartoffelhalle“ (Kultur-Schlachthof) zum Ausstellungsraum. Der wurde tatkräftig unterstützt vom Ratinger Gerüstebauer Hünbeck. Der engagierte Kunststudent Tassilo Lantermann zeigte in Eigeninitiative drei seiner Werke. Zentrales Ausstellungsobjekt war eine freitragende, verhüllte Gerüstkonstruktion, die im Inneren zum Erlebnisraum wurde. Hünnebeck ist ein Lintorfer Unternehmen, das zu den marktführenden Anbietern von Schalungs-, Gerüst- und Sicherheitstechnik zählt und in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feieiert.

„Wir finden es immer sehr spannend, wenn unsere Gerüstsysteme in ungewohntem Metier verwendet werden“, erklärt Babette Haas, Marketingleiterin der Hünnebeck Gruppe, das Engagement bei dem Gerüstsponsoring. So hat Hünnebeck dem jungen Künstler, der an der renommierten Kunstakademie Düsseldorf in der Bildhauerklasse von Professor Thomas Grünfeld studiert, einen Fachingenieur aus dem Bereich Gerüstplanung an die Seite gestellt. Gemeinsam haben die beiden eine Gerüstkonstruktion entwickelt, die inmitten der Eventhalle einen 4,00 m hohen begehbaren Raum mit 6,00 m x 6,00 m Grundfläche schafft.

Kunststudent Tassilo Lantermann vor dem Gerüst. Foto: RP/Hünnebeck

Stütztürme bildeten die Ecken der Konstruktion, die Seiten bestehen aus dem universell einsetzbaren Modulgerüstsystem Modex. Zwei Gitterträger fungierten als Aufhängung für ein zwei mal zwei großes Lichtobjekt. Dabei handelt es sich um eine Gitterkonstruktion aus Walzstahl mit 14 folierten Neonröhren. Diese tauchten den Innenraum der Gerüstkonstruktion in türkis-/petrolfarbenes Licht. Von außen ist die Gerüstkonstruktion komplett mit einer schwarzen, blickdichten Folie verhüllt. Im Inneren ließen transluzente Gewebefolien das Gerüst schemenhaft erkennen.

„Der Besucher geht in das Gerüst hinein, wird durch drei Gerüstfelder geleitet und betritt dann den mit echtem Rasen ausgelegten Innenraum“, beschreibt Tassilo Lantermann seine Rauminstallation. „Sobald man den 1 m breiten Gerüstgang entlanggeht, erlebt man das Licht, das durch die Gewebeplane hindurchschimmert. Man geht einige Meter innerhalb des Gerüstes wie durch eine Schleuse. Und dann betritt man den rasenbedeckten Innenraum, dessen grüne Farbe durch die Beleuchtung verstärkt wird und einen nahezu surrealen Touch bekommt.“ Das sei ein bisschen wie eine Oase innerhalb einer Baustelle, so der Essener Künstler, der häufig mit Industrie-Materialien wie Holz und Stahl arbeitet.

Bereits seit seinem 15. Lebensjahr baut Lantermann Bühnenbilder für diverse Theaterhäuser. „Doch da schaut man immer nur frontal drauf, wird also nur bedingt in die Atmosphäre einbezogen. Ich wollte etwas schaffen, bei dem man selber Teil der Atmosphäre und ergänzendes Element der Raumsituation wird.“ Das gilt auch für die beiden weiteren Ausstellungsobjekte – ebenfalls Rauminstallationen: ein 8 m langer Gang aus Holzplanken, der mit Licht und Akustik eine ambivalente Atmosphäre schafft, und ein Würfel (3,00 m x 3,00 m x 3,00 m), in dessen Inneren ein aufgebrochenes, laminiertes Schwein hängt. Eine Arbeit, die bereits an der Kunstakademie ausgestellt wurde.