Christuskirche in Homberg Pfarrer Michael Füsgen geht in den Ruhestand

Zum Juli wird Füsgen in den Ruhestand gehen. Seine Vakanz-Vertretung übernimmt Pfarrer Ulrich Pohl, der seit dem 1. Mai bereits in der Kirchengemeinde tätig ist. Pfarrer Füsgen begann seinen Pfarrdienst in der Kirchengemeinde Homberg im Frühjahr 2002. Am ersten Advent 2003 wurde er dann, nach der Wahl durch das Presbyterium, offiziell in sein Amt eingeführt. Zu dieser Zeit gab es zweieinhalb Pfarrstellen in der Kirchengemeinde, die später auf eine reduziert wurde.