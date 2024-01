Originell und überraschend Regersche Tonfolgen überraschend verpackt

Es folgte gedankenvoll suchend die Melodia op. 129,4, aus der das Kwartett melodiöser und entschlossener „für Katharina“ spielte. Den Endpunkt setzten die Toccata und Fuge in d-moll op. 129 mit einem Wechselspiel von ruhig-vorsichtigen und mutig-prallen Tönen, die für sich schließlich ein Voranschreiten fanden. Das Kwartett machte daraus das rhythmisch anpackende und flotte „einundzwanzig“. Die Zuhörer im vollen Gotteshaus waren begeistert, und so ging der Beifall in Encore-Klatschen über. Die Musiker ließen sich nicht lange bitten, und ihre Zugabe verdeutlichte noch einmal den Spaß, den sie beim Musizieren gehabt hatten. Reger Second Hand war tatsächlich First Class!