Kann die Naturbühne nach Hochwasser gerettet werden? Ratinger gibt Hinweis auf alte Pumpenanlage

Borutta ist heute 80 Jahre alt, hat seine Kindheitstage aber in guter Erinnerung. Als Stöppke streifte er mit seinen Freunden durch die Wälder und tat, was kleine Jungen eben so tun – sie genossen ihre freie Zeit in der Natur, bauten Buden oder legten Teiche an. Und eben dieser Teich neben der Straße Baulof, in dem die jungen Burschen eigentlich Fische fangen wollten (was letztlich nicht von Erfolg gekrönt war) könnte jetzt die Rettung für die Naturbühne bedeuten.