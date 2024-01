Ratingen Höseler Sänger begeistern im Vatikan

Im Anschluss haben die Höseler Chorknaben dann ein Weihnachtskonzert in der Chiesa Sant‘ Ignazio di Loyola gegeben. Nicht nur die Architektur, sondern auch die Akustik ist in der Kirche hervorragend, weswegen sie gerne für Konzerte genutzt wird. Das Programm des Knabenchors war sowohl mit klassischen Werken (Choralen) als auch neueren Liedern sowie klassischen, deutschen Weihnachtsliedern bestückt. Dabei bildete das beliebte „O du fröhliche“ den Höhepunkt. Das Konzert war, bei aller Konkurrenz, die es in Rom an den Wochenenden gibt, mit mehreren hundert Zuhörern, sehr gut besucht. Sie würdigten das hervorragende Zusammenspiel zwischen Chor, Orgel und Tenor, indem sie großzügigen Applaus spendeten. Chordirektor Toralf Hildebrandt zeigte sich zufrieden: „Es war ein sehr gelungenes Konzert in einem prächtigen, historischen Kirchenbau vor einem sehr begeisterten Publikum. Was will man mehr?“