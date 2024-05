Ein ganz besonderer Auftritt Sänger erzählen im TV vom Choralltag

Darauf, dass seine Choristen nun an einer eigenen Sendung mitwirken durften, ist er natürlich stolz: „Das ist eine super Belohnung für eine gute Leistung. Und wir wollen auch gezielt das Leistungsprinzip vorleben. Etwas, das in Deutschland immer mehr zu schwinden droht“, zeigt sich Hildebrand nachdenklich. Dass Leistung Spaß machen kann, das zeigten „Die Rheinischen Sängerknaben“ auch am vergangenen Wochenende wieder in der Hauptstadt: „Es waren tolle Auftritte und eine eigene Sendung… das ist doch ziemlich verschärft, oder?“, so die Choristen.