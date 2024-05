Europäischer Gedanke Höseler Knabenchor begeistert bei Konzertreise

Der Besuch in Böhmen, dem ehemaligen Sudetenland, war für die Chorknaben, nach dem Besuch in Gleiwitz, unter anderem ein weiteres Eintauchen in die europäische Geschichte. Insbesondere die schwierigen deutsch-tschechischen Beziehungen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg kommen einem in den Sinn, samt der Vertreibung von etwa 3,6 Millionen Deutschen aus dem Sudetenland und der nur langsamen Annäherung danach. „Heute erleben wir hier die Normalisierung der Beziehungen der beiden Länder und den europäischen Gedanken. Ich sehe wieder deutschsprachige Straßenschilder und wir erleben mit jungen Leuten aus verschiedenen Ländern ein wunderbares Gesangsfestival“, zeigt sich Chordirektor Toralf Hildebrandt begeistert.