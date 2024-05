Hösel feiert Rosenfest Höseler Handel sagt „Danke“

Mit einer Rose als Dankeschön werden die Gäste an diesem Tag beim Rosenfest rund um das Hösel Center begrüßt. Und meist blühen zu dieser Jahreszeit auch die Rosensträucher entlang der Höseler Straßen. Doch nicht nur der Duft der Blüten lockt zu einem Ausflug in Hösels Mitte. Knapp 30 Händler, haben sich für das diesjährige Rosenfest einiges einfallen lassen, damit das Einkaufen am Samstag für die Kunden zum Shopping-Erlebnis wird. Das Fest ist nicht nur eine Gelegenheit, um sich bei den treuen Kunden zu bedanken, sondern auch, um zu zeigen, wie groß die Einkaufsvielfalt in Hösel ist und welche Vorteile die Beratung in den oft inhabergeführten Geschäften mit sich bringt.