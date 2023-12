Nikolausmarkt Hösel Bummeln in Hösel

Mit Budenzauber, Bühnenprogramm und verkaufsoffenem Sonntag veranstaltete die Aktionsgemeinschaft „Wir in Hösel“ am ersten Dezemberwochenende einen Nikolausmarkt auf dem Platz vor dem Hösel-Center. Das Besondere: Das komplette Bühnenprogramm wurde von Höselern gestaltet. Neben Kitagruppen und Schulklassen stimmten auch die Gruppe Hahnenschrei (Foto) mit weihnachtlichen Liedern auf die Adventszeit ein. Am Sonntag öffneten auch die Höseler Geschäfte und hielten einige Geschenkideen für die Besucher parat.