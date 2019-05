Jugend : 40 Jahre JUZ – von Plumpsklos und Ravioli

Sie stoßen auf 40 Jahre JUZ an: Jochen Celler, ehemaliger Leiter, und Andrea Kornak, die als Jugendliche für die Schaffung des Jugendzentrums vor 40 Jahren gekämpft hatte, erinnern sich an die Anfangsjahre. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hösel Eine ehemalige Akteurin, die um einen Jugendtreff gekämpft hatte, erinnert sich mit dem ersten Leiter an den holprigen Start.

Ganz bescheiden hatte alles seinen Lauf genommen, damals, im Februar 1979: In einem alten Baucontainer an der Bahnhofstraße 98 entstand ein erster Treffpunkt für die Höseler Jugend. 40 Jahre später ist das JUZ in einem Neubau untergebracht und nach wie vor Anlaufstelle Nummer Eins für die jungen Menschen im Stadtteil.

Was: Am 3. Oktober 2019 feiert das Team vom Jugendzentrum Hösel (JUZ) ein großes Fest für alle jetzigen und ehemaligen Mitarbeiter und Besucher.

Vor allem der offene Sonntag zog die Teens in Scharen an. „Wir haben dann angefangen, Zeltferien anzubieten, das war vielleicht ‚ne Sache für sich“, erzählt Celler. Denn: „Mütter und Väter aus dem reichen Hösel hatten Bedenken, ihre Kinder mitfahren zu lassen, weil ihnen die Reisen zu günstig erschienen, um gut sein zu können. 300 Mark für zwei Wochen, das kann doch wohl nix sein, meinten sie. Und als sie dann noch erfuhren, dass es auf dem Campingplatz im Odenwald nur Plumpsklos gab, war das Geschrei groß. Aber letztlich hatten die Kiddies immer viel Spaß an dieser spartanischen Urlaubsform, bei der wir übrigens stets ein besonderes Ritual zelebrierten: Am ersten Tag gab es immer Ravioli aus der Dose.“