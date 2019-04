Ratingen : Autorin liest aus Fantasy-Roman

Hösel Jaqueline Montemurri kommt in die Stadtteilbibliothek Hösel.

In ihrem neuen Werk erfahren Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Scheich Haschim und Djamila von britischen Agenten, dass Sir David Lindsay bei der Suche nach dem Palast des Minos in einer geheimnisvollen Höhle auf Kreta verschollen ist. Die Freunde machen sich mit dem britischen Captain MacLean auf, den Lord zu finden. Dabei entpuppt sich die idyllisch wirkende Mittelmeerinsel als gefährliche Falle. Sie bekommen es nicht nur mit todbringenden Geschöpfen zu tun, sondern auch mit kretischen Rebellen. Somit entwickelt sich die Geschichte zu einer Mischung aus Karl May und Jules Verne. Der Eintritt ist frei. Die Stadtteilbibliothek Hösel bittet um eine vorherige Anmeldung telefonisch unter 02102 550-4160 oder per E-Mail an corinna.von.eicken@ratingen.de.