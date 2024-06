Offener Brief Höchste Zeit für die Familienstartzeit

Doch der angekündigte Gesetzentwurf zum Familienstartzeitgesetz lässt auf sich warten. 35 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft – darunter die Gleichstellungsstelle der Stadt Ratingen – fordern nun in einem Offenen Brief an die Bundesregierung: „Bringen Sie die angekündigte Familienstartzeit endlich auf den Weg, damit diese wichtige gleichstellungs- und familienpolitische Maßnahme noch in diesem Jahr in Kraft treten kann!“