Kurzschluss im Verteiler Hochhaus in Ratingen nach Wasserschaden ohne Strom

Zunächst war es nur ein Wasserschaden: Kurz nach 20 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen am Dienstagabend zu einem Wasserschaden in ein Hochhaus an der Jenaer Straße gerufen. Im 4. Obergeschoß des Gebäudes in Ratingen West war eine Heißwasser-Versorgungsleitung geborsten. Feuerwehrleute und der Haustechniker stellten den Austritt des Wassers ab.