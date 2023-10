Ratsmehrheit stimmt dafür Historische Gebäude werden wieder angestrahlt

Die Wasserburg Haus zum Haus, der Trinsenturm am , die Kirche Peter und Paul am Markt und weitere, historische Gebäude in der Innenstadt und in den Stadtteilen werden in Kürze wieder nachts angeleuchtet. CDU, Bürger Union und FDP hatten sich dafür stark gemacht. Der Rat folgte in seiner jüngste Sitzung dieser Idee nun mehrheitlich.