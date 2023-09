Rap aus Ratingen Ahmet Gündüz lebt weiter — auch Dank Eko Fresh

„Mein Name ist Ahmet Gündüz. Lass mich erzählen euch! Du musst schon gut zuhören, ich kann nicht sehr viel deutsch!“ Mit diesen Sätzen leitete die Gruppe Fresh Familee aus Ratingen West in den 90er-Jahren die deutsche Hip-Hop-Ära ein. Die Geschichte eines türkischen Gastarbeiters, der in Deutschland versucht, seinen Weg zu finden, bewegte viele Gemüter. Offenbar auch das des Rappers Eko Fresh. Gemeinsam mit Tahir (Tachi) Cevik von Fresh Familee schreibt er die Geschichte jetzt weiter.