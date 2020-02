Schul-Mensa : Hinter den Kulissen des „Café Carl“

Katja Schüll (links) und Alexa Harz haben hinter der Theke alles im Griff – den Tagesbetrieb wie die langfristige Planung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Schulname steht Pate: „Café Carl“ ist Pausentreffpunkt und Mensa des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums. Hinter dem Angebot steckt ein bestens ausgelastetes Team unter neuer Leitung von Katja Schüll und Alexa Harz.

„Die Schichtleitung kommt um 7.30 Uhr, die Schicht dauert bis etwa 14.30 Uhr.“ Wenn Katja Schüll den ganz normalen Start in einen ganz normalen Wochen-Arbeitstag schildert, könnte glatt der Gedanke an ein straff organisiertes Industrieunternehmen aufkommen. Aber keine Spur davon. Zusammen mit Alexa Harz bildet sie die Chefetage im „Café Carl“ des Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasiums. Also: Industrie nein. Aber straffe Organisation schon. Sonst funktioniert der Betrieb nämlich nicht.

Sieben Köpfe zählt das engere Team, für das es an der Schule eine besondere Organisationsform gibt: „Wir sind auf 450-Euro-Basis über den Förderverein der Schule angestellt“, erklärt Schüll. Dazu kommen rund 35 Schülermütter und -väter, die ehrenamtlich helfen. „Sie helfen vor allem in den Stoßzeiten zwischen 9 und 11.45 Uhr“, also bis zum Ende der zweiten großen Pause“, sagt Harz. In Hochzeiten halfen bis zu 60 Ehrenamtliche. Das sei nicht zuletzt eine Folge von mehr Ganztagsbetreuung: wer sich entscheidet, zurück in den Beruf zu gehen, hat weniger Zeit für ein Ehrenamt. Trotzdem bleibt der organisatorische Aufwand hoch. Der Schichtplan entsteht am Computer.

INFO Einsteiger sind gern gesehen Schulleiterin Andrea El Sherif ist regelmäßig Gast im Café Carl. Ihre Favoriten: Brötchen oder Salat. Außer ihr nutzen regelmäßig auch zehn bis 20 Lehrer der Schule das Angebot, sei es, für den schnellen Snack zwischendurch oder auch fürs Mittagessen. Die Zeit der Anmeldungen ist auch die Zeit, in der das Team für Verstärkung aus den Reihen zukünftiger Schülereltern die Werbetrommel rührt. Wer ehrenamtlich einsteigen möchte, wird vorab geschult. Kontrollen durch das Gesundheitsamt des Kreises Mettmann sind in dem besonderen Küchenbetrieb obligatorisch einmal pro Jahr.

Bis zur ersten großen Pause ist hinter der Theke schon eine Menge Arbeit erledigt: Bäcker Steingen liefert um 7.30 Uhr 50 Laugenstangen, 20 Croissants, 20 Schokobrötchen und (wenige) Muffins so kann eine gewöhnliche Bestellung aussehen. Käse, Putenbrust und Salami stehen an Aufschnitt zur Wahl. Brötchen werden geschmiert und belegt. Zeitgleich kommen Spülmaschine, Kaffeemaschine und Ofen in Gang für den ersten Ansturm des Tages. Tatsächlich füllt sich das Café Carl beinahe unmittelbar nach jedem Pausengong. Um diese Zeit sind die fünft- und Sechstklässler – ausgelagert in die benachbarten Räume der ehemaligen Elsa-Brandström-Hauptschule längst mit Tablettes versorgt. Die werden einfach einmal quer über das Schulareal und den Karl-Mücher-Weg getragen. Der Filialservice kommt gut an, hat sich inzwischen bewährt.