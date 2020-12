Ratingen : Hilfe für überschuldete Menschen

Ratingen Aktuell erhalten Schuldnerberatungsstellen in NRW rund drei Millionen Euro jährlich von Sparkassen. In Ratingen übernimmt der SKF die Beratung.

(RP/kle) Die Ursachen sind vielfältig – die Auswirkungen und Probleme ebenso: Wer überschuldet ist, kommt ohne professionelle Begleitung oft nur schwer wieder aus seiner misslichen Lage heraus. Die Schuldnerberatungsstellen in NRW haben schon vielen Menschen dabei geholfen und Hilfestellung bei der Rückkehr in ein normales Leben geleistet.

In Hilden finden überschuldete Menschen Unterstützung beim Sozialdienst katholischer Männer und Frauen e. V., in Ratingen ist der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. der richtige Ansprechpartner, in Velbert das Diakonische Werk im Kirchenkreis Niederberg e. V.

Die Corona-Pandemie verstärkt die Sorgen und Nöte der Menschen in der Stadt. Auch bei der Ratinger Tafel wächst die Zahl der Bürger, die zum Beispiel dringend auf Lebensmittel angewiesen sind. Demnächst wird die Tafel in eine neue Halle am Stadionring ziehen, die Räumlichkeiten an der Ecke Turmstraße/Grütstraße reichen nicht mehr aus.