Hildener Jazztage Ratinger Musikschullehrer organisiert Jazztage

Der Name Peter Baumgärtner und Jazz sind untrennbar verbunden. Noch bis vor wenigen Monaten brachte der Musikschullehrer Ratingern das Schlagzeugspielen bei, seit Oktober lädt er regelmäßig zu Jazzsonntagen ins Medienzentrum und seit mehr als zwei Jahrzehnten organisiert er die Hildener Jazztage. Bis Sonntag, 26. Mai, finden in ausgewählten Locations zwölf künstlerisch hochwertige Jazzkonzerte in familiärer Atmosphäre statt. Caris Hermes, Gewinnerin des WDR-Jazzpreise, steht am Freitag, 24. Mai, ab 19.30 Uhr auf der Bühne der Stadthalle Hilden. Auch mit 80 Jahren bringt David Friedman ab 21 Uhr virtuos das Vibrafon zum Klingen. Nur ein paar Schritte weiter steht in der Blue Note Bar bis 22.30 Uhr das Matti Klein Soul Trio auf der Bühne. Am Samstag geht es ab 19.30 Uhr in der Hildener Stadthalle mit dem 21-jährigen, preisgekrönten Trompeter Jakob Bänsch weiter. Ab 21 Uhr lösen ihn die Yellowjackets ab. Anschließend geht es in der Blue Note Bar mit einem Grooving Special weiter. Hier sitzt Peter Baumgärtner selbst am Schlagzeug. Unterstützung gibt es von Axel Fischbacher an der Gitarre (auch in Ratingen ein alter Bekannter) und Wolfgang Roggenkamp. Zum Abschluss der Jazztage geht es am Sonntag, 26. Mai, ab 14.30 Uhr in den Park von Haus Horst. Hier gibt es ununterbrochen bis circa 18.30 Uhr Musik. Informationen und Tickets gibt es im Internet.