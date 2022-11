Martinszüge in Ratingen : St. Martin zieht durch Ratingen

St. Martin hoch zu Pferd führt dir Martinszüge an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Bereits am Montag gibt es die ersten Martinszüge in der Stadt, der Hauptzug folgt am Donnerstag, 10. November. Hier die einzelnen Züge in der Übersicht.

(abin/jün) Seit Wochen zaubern die Ratinger Kinder mit Papier, Kleber und Schere eifrig ihre Martinslaternen. Jetzt warten die Bastler und ihre Kunstwerke auf den großen Auftritt bei den einzelnen Martinszügen in der Stadt oder bei den Laternenausstellungen in den Schulen oder wie beispielsweise in den Schaufenstern im Mosaik in Ratingen West.

Alle drei Lintorfer Grundschulen organisieren den gemeinsamen großen Martinszug. Er beginnt an der Johann-Peter-Melchior-Schule (JPMS) um 17.15 Uhr und wird über die Duisburger Straße ziehen, wo sich die Eduard-Dietrich-Schule (EDS) anschließt. Der Zug bewegt sich anschließend über den Rotkehlchenweg zur St. Johannes-Kirche. Hier schließt sich die Heinrich-Schmitz-Schule an. Gemeinsam ziehen die Kinder über die Straße am Löken und die Speestraße. Die EDS schwenkt auf den eigenen Schulhof an, die restlichen Schüler erleben auf dem Hof der JPMS die Mantelteilung am stimmungsvollen Martinsfeuer.

Info Zugweg des Hauptzuges durch die Innenstadt Der Hauptzug zieht am Donnerstag, 10. November, durch die Innenstadt. Aufstellung für alle teilnehmenden Schulen ist auf der Graf-Adolf-Straße. Zugweg Bahnnstraße, Oberstraße, Markt, Bechemerstraße, Wallstraße, Düsseldorfer Straße, Markt, Lintorfer Straße, Turmstraße, Grütstraße, Marktplatz vorbei an St. Martin, der neben dem Bürgerhaus steht. Dort löst sich die Zug auf.

Die Kinder der Paul-Maar-Schule in Tiefenbroich freuen sich, dass sie in diesem Jahr endlich wieder ihre bunt gestalteten Laternen ausstellen können. Alle Familien, Freunde, Bekannte und Nachbarn sind zur Ausstellung am Dienstag, 8. November, in der Zeit von 17 Uhr bis 18.30 Uhr eingeladen. Selbstgebackene Plätzchen und frische Waffeln mit einem heißen Kaffee oder eine herzhafte Brezel, ein heißes Würstchen mit Glühwein oder Kinderpunsch sorgen für das leibliche Wohl. Gemeinsam mit der Kita St. Marien ziehen die Grundschüler am Mittwoch, 9. November, ab 17.30 Uhr durch Tiefenbroich. Los geht es Am Söttgen, durch die Marienstraße über den Alten Kirchweg, weiter durch den Heiderweg und entlang Zur Heide zurück zur Schule. Dort versammeln sich die Teilnehmer am Martinsfeuer, hören dem Spiel der Kapelle zu und singen gemeinsam.

Gleich vier Kitas ziehen am Montag, 7. November, mit ihren Laternen durch die Straßen: Die Kita St. Ursula Turmstraße und die Kita Krumbachskothen wandern durch die Innenstadtstraßen. In West machen sich die Kinder der Kitas Daimlerstraße und Berliner Straße auf den Weg. Alle drei Züge beginnen um 17.30 Uhr.

Gemeinsam mit der Kita St. Suitbertus macht sich die Kita Liebfrauen am Dienstag, 8. November, ab 17.30 Uhr auf den Weg.

Am Mittwoch, 9. November, ab 17.30 Uhr haben die Laternen der Kitas Herz-Jesu und der Kita Oststraße ihren großen Auftritt. Der Kindergarten der evangelischen Friedenskirche zieht um 17.30 Uhr an der Hegelstraße los. Der städtische Kindergarten Bruchstraße beginnt um dieselbe Zeit mit dem Zug in Ratingen Ost.

Der größte Ratinger Laternenzug erleuchtet am Donnerstag, 10. November, ab 17.45 Uhr eineinhalb Stunden lang die Straßen der Ratinger Innenstadt. Teilnehmer sind die Liebfrauenschule, die Minoritenschule, die Anne-Frank-Schule, die Gebrüder-Grimm-Schule und die Suitbertusschule. Die Liebfrauenschule ist übrigens die einzige weiterführende Schule in Ratingen, die sich mit ihren meist kunstvoll gestalteten Laternen an einem Martinszug beteiligt.

In Ratingen West führen die Kinder der Erich-Kästner-Schule am Freitag, 11. November, ihre Laternen aus. Auch die Astrid-Lindgren-Schule und das Maxi-Familienzentrum Heilig-Geist machen sich auf den Weg. Start ist jeweils um 17.30 Uhr.

Die Albert-Schweitzer-Schule in Ratingen Ost setzt am Montag, 14. November, ab 17.30 Uhr den Reigen fort.