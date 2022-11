Infos zur Gesundheit : Ratinger Herztag zum Vorhofflimmern

Ratingen Der Ratinger Herztag ist eine gemeinsame Veranstaltung der Praxis für Kardiologie und der Klinik für Innere Medizin am Sankt Marien Krankenhaus und Teil einer bundesweiten Aufklärungskampagne der Deutschen Herzstiftung.

(RP) In Deutschland leiden schätzungsweise 1,5 bis zwei Millionen Menschen an Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. Sie sind für die Betroffenen meist mit Ängsten, hohem Leidensdruck und Leistungseinbußen verbunden. Das Sankt Marien Krankenhaus informiert gemeinsam mit der Praxis für Kardiologie Ratingen beim Ratinger Herztag am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr über Ursachen, Risikovorsorge sowie aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten bei Vorhofflimmern.