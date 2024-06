Herbstsemester der Volkshochschule VHS hilft bei der Stressbewältigung

Das neue Programmheft für den Herbst und Winter erscheint am Mittwoch, 26. Juni. Als Papierversion liegt es zur Mitnahme an den gewohnten öffentlichen Stellen aus (zum Beispiel bei der VHS im Minoritenkloster und ihren Außenstellen, im Medienzentrum oder in den Seniorentreffs). Online ist das Veranstaltungsangebot unter vhs-ratingen.de einsehbar. Ab dem 26. Juni sind dann auch bereits Anmeldungen für die neuen Kurse möglich.