Stimme der Wirtschaft Herausforderungen für die Wirtschaft

Was Unternehmen und auch die öffentliche Verwaltung tun können, um sich gegen Cyberangriffe zu schützen, ist daher Gegenstand der nächsten Veranstaltung von Unternehmensverband und städtischer Wirtschaftsförderung in der Vortragsreihe „Dialog Stadt – Wirtschaft“. Am 23. November um 16.30 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) geben in den Räumen von SAP Referenten aus Verwaltung und Wirtschaft unter anderem Hinweise auf kostenlose Beratungsangebote und Fördermittel des Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in der Wirtschaft. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.unternehmensverband.com.