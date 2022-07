Anlage in Hösel : Dirt-Biker richten Parcours wieder her

Jetzt kann es wieder hoch hinaus gehen. Foto: Achim Blazy (abz)

Hösel Die bei Kindern und Jugendlichen beliebte Anlage an der Heiligenhauser Straße in Hösel benötigte dringend eine Auffrischung. Nach einem Aufruf in den sozialen Medien kamen viele Helfer nach Hösel und packten mit an.

(RP) Die Hügel auf dem Dirt-Bike-Parcours an der Heiligenhauser Straße in Hösel waren zuletzt arg abgefahren und reparaturbedürftig. Eine Wiederherstellung wurde angeregt. Jugendamt und Jugendrat unterstützten den Wunsch der Biker und riefen in den sozialen Netzwerken zu einem gemeinsamen „Reshape“ auf – mit großem Erfolg.

Am vergangenen Samstag war es soweit. Mit speziellem Werkzeug, das die Abteilung Stadtgrün eingekauft und in den Werkzeugcontainer vor Ort gebracht worden war, konnte es losgehen. Zur Freude aller waren deutlich mehr Helfer da, als erhofft, und so konnten in einer rund sechsstündigen Kraftanstrengung alle Hügel repariert und stellenweise neu modelliert werden. Selbst eine BMX-Gruppe aus Köln war dem Aufruf gefolgt und eigens angereist, um die Reshape-Aktion zu unterstützen.

Ursprünglich sollte ein Bagger bestellt werden, der den abgefahrenen Rindenmulch neu verteilt. Darauf konnte am Ende verzichtet werden. Mit breiten Schaufeln und Harken ausgerüstet, wurde der Fallschutz wieder dahin geschaufelt, wo Stürze hin und wieder unvermeidlich sind.

Auch an die jungen Bäume, die von der Stadt zwischen dem Park und einem angrenzenden Regenrückhaltebecken gepflanzt worden waren und die nun unter der langen Trockenheit zu leiden begannen, dachten die Jugendlichen: Mit weit ausgelegten Schläuchen spenden sie den Bäumen das dringend benötigte Wasser.

Um Getränke und eine kleine Grillstation hatte sich die Planungsgruppe gekümmert, die vor sechs Jahren für die Errichtung des Dirt-Bike-Parks auf 3500 Quadratmetern gekämpft hatte. Bis heute sehen die Initiatoren den Park als ihr Herzensprojekt an, folgerichtig waren sie maßgeblich an der Organisation des Reshapes beteiligt. Sie gaben den Jugendlichen wertvolle Tipps und betreuten die Grill- und Getränkestation. Die Anlage bietet übrigens drei verschiedene Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Im Jugendamt und im städtischen Jugendzentrum in Hösel sind Schlüssel für den Werkzeugcontainer im Park hinterlegt. Sie werden an regelmäßige Nutzer der Bikeanlage ausgehändigt, damit kleinere Reparaturen sofort möglich sind.