Idee für Ratingen : Heimatverein gibt vergnügliches Wimmelbuch heraus

Ratingen „Wissenschaftliche Abhandlungen haben wir schon oft herausgegeben. Jetzt wollten wir mal etwas völlig anderes machen und eine andere Zielgruppe ansprechen“, sagt Michael Lumer, erster Vorsitzender des Ratinger Heimatvereins.

„Ein Wimmelbuch eignet sich besonders gut als sympathisches, authentisches und nachhaltiges Kommunikationsinstrument, das sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen begeistert“, so Lumer. Auf verspielt illustrierten Doppelseiten kann man in das geschäftige Treiben auf dem Marktplatz eintauchen, kann das ortsspezifische Sport- und Freizeitangebot erkunden oder sich mit der Industriegeschichten und dem Brauchtum auseinandersetzen. Es „wimmelt“ nur so von Details, Menschen und Dingen. Immer wieder „trifft“ man in den Illustrationen bekannte Gesichter. So watet beispielsweise Adam Josef Cüppers durch den Blauen See oder wird der heilige Suitbertus von frechen Kindern verfolgt. Selbstverständlich sind auch der Ratinger Löwe, die Heinzelmännchen vom Haus zum Haus, die goldene Hoffmann-Vespa oder das Höseler Reh nicht vergessen worden.