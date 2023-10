Auszeichnung Gewinner des Heimatpreises stehen fest

1973 als „Chor '73" gegründet, feiert der Konzertchor Ratingen in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Die Gemeinschaft umfasst rund 85 Sängerinnen und Sänger. Anspruch des Chores ist es, die großen weltlichen und geistlichen Chorwerke aller Stilepochen in hoher musikalischer Qualität aufzuführen. In Ratingen und Umgebung ist der Konzertchor Ratingen zu einem festen Bestandteil der Kulturszene geworden. So hat der Chor neben seinen regelmäßigen Konzerten in der Stadthalle 2017 und 2022 mit großem Erfolg das Weihnachtskonzert der Stadt Ratingen gestaltet und wird dies auch 2023 wieder übernehmen.