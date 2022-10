Drei Ratinger Einrichtungen : Der Heimatpreis 2022 wird gedrittelt

Ratingen Die Sieger stehen fest, darunter sind die langjährigen Kinobetreiberinnen. Sie alle werden im November im Ratinger Stadttheater ausgezeichnet.

(RP/jün) Das Jugendzentrum Turmstraße der Evangelischen Kirchengemeinde, kurz JuTu, der BSG Ratingen e.V., Verein für Breiten-, Behinderten- und Reha-Sport, sowie die langjährigen Betreiberinnen des Ratinger Kinos, Margarete Papenhoff und Gabriele Rosslenbroich, erhalten den Heimatpreis 2022. Das beschloss der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung einstimmig. Der vom Land Nordrhein-Westfalen ausgelobte Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Das JuTu und der BSG Ratingen erhalten je 2000 Euro, die beiden engagierten Kinobetreiberinnen 1000 Euro.

Die Stadt Ratingen verleiht diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal. Im vergangenen Jahr erhielten die Ratinger Tafel und der Integrationsrat den Preis. Auch in diesem Jahr hat sich Ratingen um eine Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern was Menschen verbindet“ beworben und den Zuschlag erhalten.

Ziel Mit dem „Heimat-Preis“ rückt die nordrhein-westfälische Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit.

Ein Gremium unter dem Vorsitz des ersten Beigeordneten Patrick Anders hatte die Projekte im Vorfeld einstimmig ausgewählt. Dem Auswahlgremium gehörten außerdem die Bundestagsabgeordneten Peter Beyer und Kerstin Griese, der Kulturausschussvorsitzende Stefan Stahlkopf sowie Dirk Wittmer, Vorstandsvorsitzender des Vereins „Aktiv für Ratingen“, an.

Bei der Auszeichnung der vielfältigen Arbeit des JuTu hob die Jury besonders den Interkulturellen Frauen- und Mädchentreff hervor. Dort wird Frauen und Mädchen, die in Ratingen eine neue Heimat gefunden haben, ein geschützter Raum geboten, in dem sie sich frei entfalten können. Es werden Mutter-Kind-Gruppen angeboten, Deutschkurse und Treffs organisiert, in denen Ratingerinnen und Flüchtlinge zusammenkommen.