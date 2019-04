Tat in Ratingen/Heiligenhaus : Polizei schnappt Geldautomaten-Bande

Tat in Ratingen/Heiligenhaus

Die Täter wurden in der Bank gefilmt. Foto: RP/LKA NRW

Ratingen/Heiligenhaus Deutschen und niederländischen Behörden ist ein Schlag gegen eine professionelle Bande gelungen, die Geldautomaten sprengt. Einsatzkräfte nahmen am frühen Freitagmorgen mehrere Männer in Heiligenhaus und Ratingen fest.

Zwei der Täter waren zuvor in eine Bank in Heiligenhaus eingebrochen und wollten gerade einen Geldautomaten sprengen. Zwei Komplizen wurden wenige Augenblicke später von den Ermittlern in Ratingen gestellt.