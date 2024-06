Beachparty in Hösel Hösel bekommt einen Strand

Eigentlich ist die Höseler Beachparty längst legendär. Die schon seit vielen Jahren erfolgreiche Veranstaltung steigt alljährlich am 1. Samstag in den Sommerferien – diesmal am Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr. Fleißige Helfer werden den Platz wieder in eine Party- und Strandmeile verwandelt haben, bevor es für Jung und Alt, aus Hösel und Umgebung, an die Cocktail- und Bierbars geht. Natürlich wird auch eine große Auswahl von „nichtalkoholischen Getränken“ angeboten. Die Grill- und Küchenmeister bieten passende Speisen an und sorgen auch so für Ihr leibliches Wohl. Musikalisch werden die beiden DJs wieder für die passende Atmosphäre sorgen.