Hausnotruf der Johanniter Mehr Sicherheit für Senioren zu Hause

Ratingen/Kreis Mettmann · Wer alleine lebt, sich unsicher fühlt oder an einer chronischen Krankheit leidet kann sich mit dem Hausnotruf ein Stück Sicherheit in die Wohnung holen. Die Johanniter bieten vier Wochen einen Gratis-Test an.

20.02.2023, 12:21 Uhr

Der Notknopf am Handgelenk gibt ein Stück Sicherheit zurück. Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe/Monika Hoefler