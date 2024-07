Mittelpunkt des Veranstaltungslebens Im Haus Anna wurde gefeiert und geboxt

Mit einem großen Veranstaltungssaal und eigener Gastronomie wurde das Pfarrzentrum so etwas wie die kulturelle Begegnungsstätte in Lintorf und ein Zentrum des Gemeindelebens. Den Lintorfern (und auch ehemaligen Einwohnern), die das Haus kennen und schätzen gelernt hatten, bleiben noch immer viele Erinnerungen daran, wie zum Beispiel an Gottesdienste, Kommunions- oder Hochzeitsfeiern, Jugendgruppen, Chorproben, Treffen der Pfadfinder oder der Besuch in der Bücherei. Unvergessen sind ihnen auch die zahlreichen Veranstaltungen wie die legendären Karnevalsfeiern, Betriebsversammlungen und -feste, Vogel- oder Kaninchenausstellungen, Kino-, Theater- oder Musikvorstellungen, Kegelabende oder Seniorenkafferunden „Im Haus Anna trainierte auch die Mitte der 70-er Jahre gegründete Tanzsportabteilung des TuS Lintorf und richtete dort sogar Turniere aus“, erinnerte sich Angelika Kompalik. Marianne Schmied denkt wehmütig an die dort geschauten Kinofilme und Ernst Rieder an die gut besuchten spannenden Boxkämpfe. Die Liste der legendären Veranstaltung könnte noch weiter geführt werden.