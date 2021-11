Willkommen in Ratingen : Sebastian Barteleit ist Ratingens neuer Stadtarchivar

Kulturdezernent Patrick Anders (l.) und Kulturamtsleiterin Andrea Töpfer (r.) begrüßen den neuen Stadtarchivar Dr. Sebastian Barteleit. Foto: Stadt Ratingen/STadt Ratingen

Ratingen „Der Neue“ hat am 2. November seinen ersten Arbeitstag in Ratingen. Sebastian Barteleit wird ab sofort das Stadtarchiv führen. Er folgt auf Erika Münster-Schröer, die Stadtarchiv und Medienzentrum in Personalunion leitete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Dr. Sebastian Barteleit (52) leitet ab sofort das Stadtarchiv an der Mülheimer Straße 47. An seinem ersten Arbeitstag begrüßten ihn Kulturdezernent Patrick Anders und Kulturamtsleiterin Andrea Töpfer mit einem Blumenstrauß und wünschten ihm einen guten Start an der neuen Wirkungsstätte.

Der promovierte Historiker war viele Jahre als Archivar des höheren Dienstes im Bundesarchiv Berlin tätig, wo er zuletzt als Abteilungsleiter beispielsweise für die Archivtechnik und die zentralen fachlichen Dienste zuständig war. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabenvielfalt eines kommunalen Archivs“, sagte Dr. Barteleit, der in Bochum und Freiburg studiert und anschließend in Münster und Osnabrück promoviert hat.