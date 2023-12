Dumeklemmer-Plakette Ratinger Jonges zeichnen Heimatforscher aus

In seiner Laudatio zeichnete Manfred Buer, ehemaliger Vorsitzender des Lintorfer Heimatvereins und selbst Plakettenträger, Müskens Lebens- und Schaffenweg als „Nachbarskind, Klassenkameraden, Messdiener und langjährigen Freund‟ nach. Er sei allerdings kein waschechter Dumeklemmer, vielmehr wurde er 1938 im benachbarten Dorf an der Düssel geboren. Erst ein Jahr später war die Familie nach Ratingen gezogen. Nach Mittlerer Reife, Kaufmanns-Ausbildung bei der Firma Siebeck und Abendgymnasium studierte Müskens Theologie und Germanistik. 1971 zählte er zur ersten Lehrergeneration des damals neu gebauten Kopernikus-Gymnasium in Lintorf, dem er bis zur Pensionierung treu geblieben war. Buer erinnerte an gemeinsame Zeiten im Messdiener-Zeltlager und an Gruppenabende am Blauen See, „wo wir von Tümmersteinen den Zement abgeklopft haben, um damit das katholische Jugendheim aufzubauen.‟