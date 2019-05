Polizei : Handy am Steuer: Polizei kontrolliert Fahrer

Kreis Mettmann Insgesamt kontrollierte die Polizei im gesamten Kreisgebiet 144 Fahrzeugführer.

(RP) Telefonieren, Simsen oder Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich und gefährdet das Leben und die Gesundheit der Menschen im Straßenverkehr. Für die nordrhein-westfälische Polizei ist die Ablenkung durch mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet daher Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Verkehrsunfällen. Bereits beim Telefonieren ist das Gefahrenpotential der Ablenkung so hoch wie beim Fahren mit mehr als 0,8 Promille. Unter dem Motto „Lenk dich nicht app. Kein Handy am Steuer“ fand am Mittwoch ein landesweiter Kontrolltag statt, an dem sich auch die Kreispolizeibehörde Mettmann beteiligte. Mehr als 65 Einsatzkräfte, darunter Beamtinnen und Beamte aus der gesamten Kreispolizeibehörde Mettmann, tatkräftig unterstützt von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Köln, waren deshalb in den zehn Städten des Kreises im Einsatz, um über die Gefahren der Handynutzung am Steuer aufzuklären und entsprechende Verstöße konsequent zu ahnden. Das Ergebnis des Schwerpunkteinsatzes: Insgesamt kontrollierte die Polizei im gesamten Kreisgebiet 144 Fahrzeugführer. 64 Autofahrer und drei Lkw-Fahrer nutzten während der Fahrt ihr Handy. Ein Fahrradfahrer, der ebenfalls während der Fahrt sein Handy nutzte, musste noch an Ort und Stelle ein Verwarngeld bezahlen.