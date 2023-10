Zeugen gesucht Nach der Handtasche auch noch das Auto gestohlen

Ratingen · In einem Discounter an der Sohlstättenstraße in Tiefenbroich wurde am Montag zunächst die Handtasche einer 75-jährigen Kundin gestohlen. In dieser befand sich, neben den persönlichen Wertgegenständen, auch der Fahrzeugschlüssel für den auf dem Kundenparkplatz abgestellten roten Mitsubishi.

18.10.2023, 10:32 Uhr

Da die Kundin über keinen zweiten Fahrzeugschlüssel verfügt, blieb der Mitsubishi Colt verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt, bis der Diebstahl des Fahrzeuges am Dienstagmorgen festgestellt wurde. Unbekannte Täter hatten das 16 Jahre alte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen: ME-AD 8178 vermutlich mit dem zuvor entwendeten Fahrzeugschlüssel gestohlen. Bei der Suche nach Auto und Tätern hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise.

