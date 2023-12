Weihnachtsgeschäft Bücher stehen auf der Wunschliste weit oben

„Die erste Welle der Schnäppchenjäger und Frühkäufer läutete zur Black Week das Weihnachtsgeschäft ein und ließ den Umsatz, insbesondere bei hybrid (stationär und online) aufgestellten Händlern, leicht steigen“, so Jan Kaiser, Geschäftsführer beim Handelsverband Nordrhein-Westfalen-Rheinland. Hier registrierten die Elektrofachmärkte, aber vereinzelt auch der Textil-, Möbel- und Fahrradhandel zunehmend ein gezieltes Warten der Kunden auf die begehrten Rabatte. Insbesondere höherpreisige Warengruppen, zum Beispiel aus dem Hightech Bereich, waren dieser Zeit beliebt. „Ein Trend, der sich offensichtlich grade vor dem Hintergrund der hohen Inflation und allgemeinen Konsumflaute auch in diesem Jahr verfestigt“, so Kaiser. Nach einem stark verregneten November ließen dafür vielerorts die Frequenzen in den Einkaufslagen dank des überwiegend regenfreien Wetters und der an vielen Stellen liebevoll geschaffenen weihnachtlichen Atmosphäre aufblicken.