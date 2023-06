Neu entdecken Arkadenhof lädt zu Musik, Workshops und Einkaufsbummel

Im Arkadenhof entlang des historischen Stadtgrabens hat sich in den letzten Monaten einiges getan: Eingesessene Geschäfte sind umgezogen und neue Geschäfte eingezogen. Die Coronapandemie und einige Baustellen im Umfeld haben das grüne Kleinod in der Innenstadt als einstigen beliebten Treffpunkt bei gutem Wetter etwas in Vergessenheit geraten lassen – aber das soll sich in Zukunft wieder ändern. Die ansässige Händlerschaft rund um den Fijnwerk concept store, den Glückskind-Kinderladen und das Jim & Joe-Bistro laden zu einem Sommerfest für Groß und Klein ein, um den Beginn der Open Air-Saison zu feiern und den Arkadenhof wieder ins Bewusstsein der Bürger zu rücken. Am 24. Juni sind alle Bürger eingeladen, von 13 bis 17 Uhr das Gelände neu zu entdecken.