Kirchengemeinden In Ratingen West : Im Einsatz für die Artenvielfalt

Kirchengemeinden In Ratingen West

Ratingen West Der Kirchplatz in West wird für Menschen und Insekten zum Wohlfühlort. Eine Gruppe sorgt seit März für die naturnahe Umgestaltung. Jetzt ist der nächste Einsatz geplant.

(jün) „Damit sich alle wohl fühlen hier am Platz, die Menschen wie die Insekten!“ So benennt Haline Könung vom BiCK Projekt das Ziel (BiCK = BiodiversitätsCheck in Kirchengemeinden).