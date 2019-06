Wirtschaft : Shofu vergrößert Unternehmenssitz

Grundsteinlegung für die Shofu Dental-Zentrale mit Klaus Pesch, Heiko Hensing Martin Hesselmann und Akira Kawashima. Foto: RP/Shofu Dental

Breitscheid Grundsteinlegung für neuen Firmensitz von Shofu Dental in Breitscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Ein weiteres Unternehmen bekennt sich zum Standort: Die Shofu Dental legte mit Bürgermeister Klaus Pesch und der Vollack-Gruppe an der Straße An der Pönt den Grundstein für den neuen Firmenstandort. Die deutsche Shofu Dental GmbH wurde 1978 in Ratingen als Vertriebsniederlassung eines japanischen Dentalmaterialherstellers gegründet. Die Firma Shofu Inc. in Japan produziert Verbrauchsmaterialien für Zahnärzte und Zahntechniker.

„Der neue Firmensitz ermöglicht es uns, unseren erfolgreichen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen und ist eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens“, sagte Geschäftsführer Martin Hesselmann. Auf rund 2.600 Quadratmetern entstehen im Erdgeschoss ein geräumiges Lager und im Obergeschoss ein Verwaltungs- und Schulungsbereich mit Cafeteria und Dachterrasse.

„Vor dem Start des Projekts haben wir zusammen mit dem Bauherrn und dessen Mitarbeitern die Prozesse, Abläufe und Kommunikationsflüsse sowie Ziele und mögliche Entwicklung des Unternehmens analysiert“, erläutert Heiko Hensing. Diese Erkenntnisse flossen in das Gesamtkonzept mit ein.

„Wir kalkulieren perspektivisch mit einem jährlichen Umsatzwachstum von zehn Prozent, was auch unseren Personal- und Lagerbestand entsprechend steigen lassen wird. Der neue Firmensitz ermöglicht es uns, zu wachsen und neue Ziele zu verfolgen“, betonte Hesselmann. Neben einer erweiterten Lager- und Bürofläche soll ein internationales Schulungszentrum in Form eines zahntechnischen Dentallabors und eines Vortragsraums entstehen. „Wir möchten künftig wieder aktiv ausbilden, was wir in den vergangenen Jahren aufgrund der räumlichen Einschränkungen des aktuellen Standorts nicht mehr umsetzen konnten“, so Hesselmann weiter. Das Dentallabor im Schulungszentrum wird so eingerichtet, dass Anwenderkurse für Kunden aus dem gesamten europäischen Raum abgehalten werden können. Die Fertigstellung des Neubaus ist für Ende 2019 vorgesehen.