Johann-Peter-Melchior Schule Hier wird die Pause zum Abenteuer

Auch Schulleiterin Marlene Stuckart ist begeistert: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass der Förderverein sich so erfolgreich engagiert hat, ein Glücksfall“, sagt sie. Das Klettergerüst passe hervorragend in das Konzept „Bewegte Schule“, bei dem sich die Kinder in den Pausen ordentlich auspowern können und so ein Gegengewicht zum Stillsitzen schaffen. Studien haben ergeben, dass mehr Bewegung die Leistungsfähigkeit der Kinder erhöht. Und weil das Gerät so vielseitig ist, soll es auch in den Sportunterricht integriert werden.