Sicher zur Schule Anne-Frank-Schüler erhalten Blinklichter

() Im Rahmen der Aktion „Wir wollen gehen! Zu Fuß, statt Elterntaxi“ wurden seitens der Abteilung Verkehrssicherheit des Straßenverkehrsamtes mit Unterstützung der Polizei und den Stadtverwaltungen in Erkrath und Ratingen bisher an drei Schulen Elternhaltestellen eingerichtet. In Ratingen gibt es an der Werdener Straße seit April für die Anne-Frank-Schule einen entsprechend ausgewiesenen Bereich, wo die Kinder mit dem Auto abgesetzt werden und von dort geschützt zur Schule laufen. Gefährliche Situationen unmittelbar vor dem Schuleingang werden so vermieden.