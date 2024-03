Spannender Wettkampf Superstimmung beim Schwimmfest der Grundschulen

Danach gab es die Einzelwettbewerbe über die 25-Meter-Freistil bei den jüngeren Jahrgängen und die 50-Meter-Freistil für die Jahrgänge 2013, 2014 und 2015. Freistil bedeutete dabei wirklich „frei“, denn die Lage konnte „frei“ gewählt werden. Es gab also Kinder die Rücken, Brust oder Kraul geschwommen sind, so wie es Ihnen am liebsten war und sie sich am wohlsten und schnellsten fühlten. Auch diese Neuerung kam bei den Schwimmern und Lehrern sehr gut an. Als Wunsch wurde von den Lehrern zurückgespiegelt, beim nächsten Mal eine weitere Einzelstrecke über die Brustdisziplin zu starten. „Der Zeitplan würde dies sicherlich hergeben“, so Ralf Kastner.