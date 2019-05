Umwelt : Politik will keine „Steinwüsten“ in Vorgärten

Ratingen Grüne und SPD wollen die Anlage von naturnahen Vorgärten fördern.

Wiglow: „Diese Unsitte der Steinwüsten in Vorgärten ist in Ratingen vermehrt zu sehen und zwar sowohl bei Neubauten wie auch – in der Regel bei Eigentümerwechsel – in Bestandswohngebieten.“ Sie bestimmten zunehmend das Bild in Vorgärten: Schotter, Kies und Split. In Metallkörben als Heckenersatz oder gleich als ganzes Beet. Modern sei das, sagten die einen. Pflegeleicht, die anderen. Städte und Kreise in NRW sähen aber zunehmend ein Problem: Eines mit der Umwelt, wie es richtigerweise im Antrag der Grünen stehe, so Wiglow. „Denn überall, wo Steine die Vorgärten versiegeln, finden Tier und Natur keinen Lebensraum mehr. Es entstehen Hitzeinseln in Wohngebieten, Luftqualität und Artenvielfalt leiden. Was vermeintlich Gartenarbeit ersparen soll, bezeichneten Landschaftsgärtner und kommunale Mitarbeiter als „eine grauenvolle Entwicklung“ und „Natur-Entfremdung“.