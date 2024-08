Politik in Ratingen Grüne sehen Ergebnis beim Hitzecheck differenziert

Michael Schäfer, Sprecher des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen in Ratingen ergänzt: „Aufgrund der positiven Resonanz einiger im Stadtrat vertretenen Parteien auf die Erhebungsergebnisse hoffen wir, dass diese zukünftig auch Maßnahmen zur Sicherung des Baum- und Grünflächenbestandes in Ratingen stärker forcieren und diesen zustimmen, wie zum Beispiel der Einführung einer Baumschutzsatzung, damit Ratingen weiterhin auf einem so guten Platz bleibt.“