Europawahl : Grüne informieren zur Europawahl

Ratingen Nyke Slawik wird einen Vortrag zu den Europa-Wahlen halten.

(RP) Am Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr, findet im Ratinger Brauhaus, Bahnstraße 15, ein Info-Abend zur Europawahl statt. Gastgeber sind die Ratinger Grünen. Nyke Slawik, NRW-Grüne aus Düsseldorf und Kandidatin für das Europa-Parlament, wird einen kurzen Vortrag zu den Europa-Wahlen halten. Anschließend sind alle Teilnehmenden eingeladen, sich mit Fragen und Beiträgen an der Diskussion zu beteiligen. Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich ausdrücklich an alle interessierten Bürger und Bürgerinnen.