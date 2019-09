Ratingen : Grüne fordern Staffelung der Parkgebühren

Parkautomat an der Stadthalle in Ratingen. Er ist außer Betrieb, bis eine neue Gebührenordnung gütig ist.

Ratingen Je näher am Stadtzentrum, umso teurer soll das Parken werden, fordern die Grünen.

(RP) Mit einer Gebührenordnung für Parkscheinautomaten will die Stadt diverse Parkplätze wieder kostenpflichtig machen. Die grüne Fraktion geht davon aus, dass sich die heftige Auseinandersetzung aus dem Hauptausschuss in der Ratssitzung am 1. Oktober fortsetzen wird. Fraktionsvorsitzender Hermann Pöhling: „Angesichts der Klimaproblematik erscheint es uns zu kurz gesprungen, die Gebührenordnung von 2011 wieder auferstehen zu lassen und als einzigem Schritt in die richtige Richtung eine Gebührenbefreiung für elektrisch betriebene Fahrzeuge einzufügen. Es ist dringend nötig, der permanenten Bevorzugung des Individualverkehrs per Auto Einhalt zu gebieten.“