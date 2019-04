Verkehr : Grüne fordern einen Gratis-Tag für ÖPNV

Ratingen Nach dem Beispiel Düsseldorf soll es auch in Ratingen eine Aktion geben.

(RP) Die Ratinger Grünen fordern einen Aktionstag mit Gratis-Nutzung des ÖPNV. In Düsseldorf habe der Rat einen solchen Aktionstag beschlossen. Zu einer Verkehrswende sei eine bedeutend höhere Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) anzustreben, so Edeltraud Bell, grüne sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Stadtentwicklung. Besonders im schwächer ausgelasteten Wochenendverkehr könne man Menschen einzuladen, öffentliche Verkehrsmittel als Alternative für den Berufs- und Freizeitverkehr kennenzulernen.

„Wir beantragen, dass Ratingen sich an dem Aktionstag beteiligt.“ sagt Christian Otto, grünes Ratsmitglied. „Freizeitverkehr macht nicht an der Stadtgrenze halt. Im Gegenteil, gerade am Wochenende werden Ausflüge unternommen.“ Übergeordnetes Ziel sei es, die Bevölkerung zur Nutzung von Bus und Bahn zu animieren und so Autofahrer zum Umstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel zu gewinnen. Bell: „Der Verzicht auf Bezahlung senkt die Zugangshürde und stellt einen Anreiz dar. Es wäre zu begrüßen, wenn sich städtische kulturelle Organisationen und Institutionen mit besonderen Aktivitäten und Angeboten beteiligen.“ Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und demografischen Wandel tagt nach bisheriger Planung am Donnerstag, 16. Mai. Die Sitzung ist öffentlich.