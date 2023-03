Oberschlesisches Landesmuseum Die Grünen loben die europäische Ausrichtung des Hauses

Museumsdirektor Dr. David Skrabania führte die Gäste durch die Sonderausstellung „Grenzgänger. Alltag in einem geteilten Land“, in der er auf die Geschichte Oberschlesiens, die multiethnische Zusammensetzung der Bevölkerung und die Mehrsprachigkeit der Region einging. Über Migrationsbewegungen infolge von Industrialisierung, Flucht, Vertreibung und Aussiedlung stellte er auch die enge Verknüpfung zwischen Oberschlesien und dem Patenland Nordrhein-Westfalen her. „So gesehen bilden die Oberschlesier nach den Rheinländern und Westfalen, die stärkste Bevölkerungsgruppe in unserem Bundesland“, betont Skrabania. Die mit vielen digitalen Elementen und 3D-Modellen versehene Ausstellung bildete einen guten Einstieg, bevor es in der Dauerausstellung „ans Eingemachte ging“. „Der Kontrast war für die Gäste unübersehbar. Schnell erkannten sie, dass die von uns vorangetriebene Neukonzeption der Dauerausstellung absolut notwendig ist, um an die Anforderungen der modernen Vermittlung und die Erwartungen heutiger Zielgruppen anzuknüpfen“, erläutert Stiftungsvorsitzender Sebastian Wladarz.