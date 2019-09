Ratingen : Junge Ensembles begeistern ihre Gäste

Acht Ensembles zeigten in der Stadthalle, was Ratinger Musikschüler alles draufhaben. Foto: Fries, Stefan (frs)

Ratingen Alljährlich, zu Beginn der Konzertsaison, veranstaltet die Musikschule mit ihren größeren Ensembles eine Leistungsschau, die nicht nur von Eltern besucht wurde, sondern auch viele musikinteressierte Ratinger in die gut gefüllte Stadthalle lockte.

Den zweiten Programmteil eröffnete das Gitarrenensemble mit dem vielsagenden Namen: „No Name“ unter Leitung von Ingrid Stollenwerk. „Here Comes The Sun“, ein Titel von den Beatles sowie etwas ruhiger der „Gitmo-Rock“ von Friedrich Herweg erfreute nicht nur die Freunde der dezenten Gitarrenmusik. Unter der Leitung von Ralf Meiers spielte das Bläser-Vororchester von Alfred Bösendorfer den „Forellenmarsch“, der den jungen Bläsern offensichtlich ob „blau“ oder „a la Müllerin“ viel Spaß bereitete. Liest man auf dem Programmzettel „Nu Combo“, weiß der Insider: jetzt wird’s jazzig. Und so spielten auch unter der Leitung von Johannes Behr die fünf Musiker hervorragend „Timeline“ von Pat Metheny, ein normaler Blues in moll, der mit raffinierten Rhythmen gespickt ist, außerdem „Spain“ von Chick Corea, wobei Sologitarre und das Saxophon besonders brillierten.