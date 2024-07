Neue Verkehrsführung Großes Lob für neuen Kreisverkehr

Nach fast genau einem Jahr Bauzeit steht der Kreisverkehr am Kahlenbergsweg in Breitscheid vor der Vollendung, teilte die Stadt Ratingen Anfang der Woche mit. Einmal noch gibt es eine kurze Teilsperrung: Von Sonntag, 28. Juli, bis Montagfrüh, 29. Juli, 4 Uhr, wird die restliche Asphaltdecke im südlichen Bereich des Kreisels eingebaut. Die Zufahrt An der Hoffnung wird in diesem Zeitraum voll gesperrt, Umleitungen werden ausgeschildert. Der Verkehr wird durch Baustellenampeln geregelt.