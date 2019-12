Bühne für 150 junge Musiker : Festliche Klänge für große Fangemeinde

Ratingen Das Weihnachtskonzert des Kinder- und Jugendchores mit Gästen begeisterte in der vollbesetzten Stadthalle.

Am 3. Advent veranstaltet seit Gründung des Chores im Jahre 1984 der Kinder- und Jugendchor der Musikschule sein Weihnachtskonzert in der Stadthalle. Auch in diesem Jahr bevölkerten an die 150 Akteure die, im glitzernden Weihnachtsschmuck festlich gestaltete Bühne. Neben dem Konzert- und Jugendchor präsentierten sich die Ratinger Spätzchen, der Chor der Eduard-Dietrich-Schule, seit neuestem der Chor der Matthias Claudiusschule, das Jugendsinfonieorchester der Musikschule, sowie Alfred Pollmann am Klavier.